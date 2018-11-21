Объем налогов россиян вырос в два раза быстрее зарплат

За последние три года россияне платили налогов больше, а их объем рос в два раза быстрее зарплат. К такому выводу пришли специалисты центра «Финэкспертиза» на основе данных Росстата и Федерального казначейства, пишут «Известия».

Отмечается, что с 2015 по 2017 год объем собранных налогов увеличился на 28 процентов, при этом среднемесячная зарплата граждан выросла всего на 15 процентов.

Наибольшую налоговую нагрузку несет имущественный сбор, сообщает Ura.ru. Благодаря новым правилам расчета за три года его рост составил 72 процента.

Напомним, что ранее в Госдуме приняли в третьем, окончательном чтении закон о налоговом режиме для самозанятых. Специальный налоговый режим пока будет действовать в четырех субъектах – Москве, Республике Татарстан, а также в Московской и Калужской областях. За продажу услуг физлицам самозанятым придется платить налог 4 процента, а за сотрудничество с юрлицами – 6 процентов. Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что россиянам не стоит беспокоиться из-за нововведений – реализовать закон на практике будет практически невозможно.