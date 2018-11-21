Среда
21 ноября
USD 65.59
EUR 75.18
Горячие новости

Объем налогов россиян вырос в два раза быстрее зарплат

21 Ноября 2018 в 08:44
Объем налогов россиян вырос в два раза быстрее зарплат

За последние три года россияне платили налогов больше, а их объем рос в два раза быстрее зарплат. К такому выводу пришли специалисты центра «Финэкспертиза» на основе данных Росстата и Федерального казначейства, пишут «Известия».

Отмечается, что с 2015 по 2017 год объем собранных налогов увеличился на 28 процентов, при этом среднемесячная зарплата граждан выросла всего на 15 процентов.

Наибольшую налоговую нагрузку несет имущественный сбор, сообщает Ura.ru. Благодаря новым правилам расчета за три года его рост составил 72 процента.

Напомним, что ранее в Госдуме приняли в третьем, окончательном чтении закон о налоговом режиме для самозанятых. Специальный налоговый режим пока будет действовать в четырех субъектах – Москве, Республике Татарстан, а также в Московской и Калужской областях. За продажу услуг физлицам самозанятым придется платить налог 4 процента, а за сотрудничество с юрлицами – 6 процентов. Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что россиянам не стоит беспокоиться из-за нововведений – реализовать закон на практике будет практически невозможно.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.