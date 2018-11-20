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Някрошюса похоронят в Литве

20 Ноября 2018 в 20:19
Някрошюса похоронят в Литве

Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс будет похоронен в своем родном городке Шилува, передает «Спутник».

Прощание с Някрошюсом состоится в среду в Вильнюсе, в театре, которым он руководил. На следующий день 22 ноября покойного отвезут в городок Шилува, где он и будет похоронен.

Ранее НСН сообщала, что Эймунтас Някрошюс умер в возрасте 65 лет в больнице. 21 ноября режиссеру исполнилось бы 66 лет. Някрошюс является выпускником ГИТИСа. Он поставил более 30 спектаклей не только в Литве, но и за рубежом, в том числе в России. Режиссер был удостоен множества престижных премий, в их числе - премия Станиславского и «Золотая маска».

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