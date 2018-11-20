В Литве умер режиссер Эймунтас Някрошюс

Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс умер в возрасте 65 лет. Как пишет RT, об этом в социальных сетях сообщили его близкие. Отмечается, что он скончался в минувшей ночью в больнице. В медицинское учреждение он был доставлен после того, как вернулся в Вильнюс из поездки.

21 ноября режиссеру исполнилось бы 66 лет.

Напомним, Эймунтас Някрошюс является выпускником ГИТИСа. Он поставил более 30 спектаклей не только в Литве, но и за рубежом, в том числе в России. Он был удостоен множества престижных премий, в их числе - премия Станиславского и «Золотая маска».

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