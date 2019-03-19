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Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана

19 Марта 2019 в 16:10
Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он сообщил в прямом эфире в специальном обращении к нации. 

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я  занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — заявил в ходе своего обращения Назарбаев. 

При этом Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что намеревается остаться председателем Совбеза Казахстана и главой партии «Нур Отан». 

Временно исполнять обязанности президента Казахстана назначен председатель сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства подписал указ, согласно которому, он уйдёт в отставку с 20 марта 2019 года.

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Нурсултан Назарбаев в1989-1991 годах был первым секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана, с февраля по апрель 1990 года – Председателем Верховного Совета Казахской ССР. С момента образования независимого Казахстана в 1991 году Назарбаев стал первым президентом страны, непрерывно занимая свой пост вплоть до сегодняшнего дня.   

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