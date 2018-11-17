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НПЗ в Капотне потушен и работает в штатном режиме

17 Ноября 2018 в 13:31
НПЗ в Капотне потушен и работает в штатном режиме

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне полностью потушен, предприятие работает в штатном режиме. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что другие предприятия завода не пострадали, все работает в штатном режиме, продолжая «снабжать рынок Московского региона топливом».

В настоящее время проводится экспертиза пострадавшей установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. После этого будут определены сроки ее ремонта, пишет ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что ситуацию с пожаром на НПЗ взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин.

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