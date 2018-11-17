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Названа возможная причина пожара на НПЗ в Капотне

17 Ноября 2018 в 10:46
Названа возможная причина пожара на НПЗ в Капотне

Причиной возникновения пожара на НПЦ в столичной Капотне могло стать нарушение технологического процесса. Такую версию рассматривают специалисты, сообщили в Минэнерго.

По словам источника в ведомстве, эта версия рассматривается наряду с другими, среди которых «неосторожное обращение с огнем».

По информации замдиректора завода Романа Романова, причиной возгорания стала деформация печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

Эти данные подтверждают и в МЧС. Как сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, в тушении задействованы более 160 человек. Пожар локализован, ему присвоен третий номер сложности.

Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль ситуацию в Капотне. ОБ этом он написал на своей страничке в Twitter.

Ранее в соцсетях появилось видео пожара на НПЗ.


В Минэнерго заверили, что превышения вредных веществ в окружающем воздухе в связи с ЧП не зафиксировано.

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