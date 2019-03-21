Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Новый президент Казахстана приедет в Москву

21 Марта 2019 в 12:58
Новый президент Казахстана приедет в Москву

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Токаевым, а также с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Путин поздравил нового лидера Казахстана с вступлением в должность, пожелав ему успехов, передает RT.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН призвал не обольщаться уровнем сотрудничества Казахстана и России. Он отметил, что республика делает все возможное, чтобы абстрагироваться от России и выглядеть независимо. Причем, США и Европа эту линию активно поддерживают и заинтересованы в ней.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.