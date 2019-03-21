Новый президент Казахстана приедет в Москву

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Токаевым, а также с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Путин поздравил нового лидера Казахстана с вступлением в должность, пожелав ему успехов, передает RT.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН призвал не обольщаться уровнем сотрудничества Казахстана и России. Он отметил, что республика делает все возможное, чтобы абстрагироваться от России и выглядеть независимо. Причем, США и Европа эту линию активно поддерживают и заинтересованы в ней.