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Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

30 Ноября 2018 в 07:27
Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об отказе сотрудничества с Россией. Об этом она рассказала в интервью «Русской службе Би-би-си».

Зурабишвили отметила, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы еще не пришло. При этом она подчеркнула, что Грузия начнет диалог с Россией, как только к нему приступят западные страны, так как Грузия занимает «проевропейскую позицию», сообщает Ura.ru.

Напомним, Саломе Зурабишвили победила во втором туре президентских выборов, набрав 59,52% голосов. За её главного оппонента Григола Вашадзе, поддерживаемого «Единым национальным движением» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, проголосовали чуть более 40% избирателей.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН заявил, что страна сделала правильный выбор, но голосовала скорее не за Зурабишвили, а - против возвращения Саакашвили.

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