Новым худруком МХАТ имени Горького стал Эдуард Бояков

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Худруком Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Как отмечает «Интерфакс», Татьяна Доронина, которая занимала этот пост на протяжении 30-ти лет, получила назначение на специально введенную должность президента театра.

Кроме того, стало известно, что на пост замруководителя по литературной части назначен писатель Захар Прилепин. Об этих и других кадровых перестановках на встрече с сотрудниками театра сообщил глава Министерства культуры Владимир Мединский.

Добавим, Бояков в 2005 году основал московский театр «Практика» и был его руководителем до 2013 года.

Как напоминает НСН, ранее стало известно, что артист балета украинского происхождения Сергей Полунин получил паспорт гражданина России. Он сообщил об этом в Instagram. Под фотографией нового документа Полунин сообщил, что «очень счастлив стать гражданином России». Кроме того, танцовщик раскритиковал действия властей Украины. Он отметил, что рад «принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах», передает RT.