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Звезда мирового балета Сергей Полунин получил российский паспорт

30 Ноября 2018 в 13:49
Звезда мирового балета Сергей Полунин получил российский паспорт

Артист балета украинского происхождения Сергей Полунин получил паспорт гражданина России. Он сообщил об этом в Instagram. Под фотографией нового паспорта Полунин сообщил, что «очень счастлив стать гражданином России». Кроме того, танцовщик раскритиковал действия властей Украины. Он отметил, что рад «принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах», передает RT.

Сергей Полунин родился в 1989 году в Херсоне, затем в 23 года стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, отмечает «ФедералПресс». Он выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Сейчас Полунин - приглашённый солист Баварского балета.

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