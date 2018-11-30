Звезда мирового балета Сергей Полунин получил российский паспорт

Артист балета украинского происхождения Сергей Полунин получил паспорт гражданина России. Он сообщил об этом в Instagram. Под фотографией нового паспорта Полунин сообщил, что «очень счастлив стать гражданином России». Кроме того, танцовщик раскритиковал действия властей Украины. Он отметил, что рад «принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах», передает RT.

Сергей Полунин родился в 1989 году в Херсоне, затем в 23 года стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, отмечает «ФедералПресс». Он выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Сейчас Полунин - приглашённый солист Баварского балета.