Бойня на самом безмятежном острове напомнила историю с Брейвиком

Террористы открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

Спокойных мест на Земле больше, видимо, нет. По меньшей мере 49 погибших в Новой Зеландии, стране, которая большинству известна только тем, что там снимали «Властелин колец», да рекламным роликом, который гласил, что жизнь там «нетороплива и старомодна». Нет. Больше нет.

В пятницу после дневной молитвы несколько человек ворвались в две мечети в третьем по величине городе страны Крайстчерч и его пригороде Линвуде и открыли стрельбу. Погибли 49 человек, более 50 получили ранения. Задержаны четверо: трое мужчин и одна женщина. Причем, полиция признала, что этими людьми круг подозреваемых не ограничивается. Известно также, что на автомобилях нападавших были обнаружены и обезврежены несколько самодельных взрывных устройств. По предварительным данным, граждане России в результате атак в Новой Зеландии не пострадали.

Никто из причастных к атакам на мечети ранее не попадал в поле зрения полиции как потенциальный террорист, - заявила премьер-министр Новой Зеландии. Стало известно, что один из нападавших идентифицирован как 28-летний гражданин Австралии, придерживающийся ультраправых взглядов. Он вел видеотрансляцию стрельбы в интернете в течение 17 минут. Незадолго до атаки он разместил в интернете многостраничный «манифест», из которого следует, что основным мотивом теракта была ненависть к мигрантам.

Декларация, опубликованная новозеландским террористом, напоминает такой же «манифест», выпущенный в свое время Андерсом Брейвиком, от рук которого в Норвегии в 2011 году погибли 77 человек. На схожесть посылов того и другого обратил внимание в эфире НСН исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.

«Немного напоминает историю с Брейвиком, когда в какой-то степени присутствие иммигрантов-мусульман воспринимается остальным немусульманским населением и немусульманским большинством как своего рода экспансия, покушение на культурную однородность своей страны. Появляются такие одиночки, которые пытаются “противостоять” этому. И они используют террористические радикальные меры, в основном нападая на рядовых верующих, которые ни к чему не причастны», - сказал исламовед.

Противостояние на религиозной почве распространилось по всему миру, и главное, что необходимо сделать, чтобы религиозные распри не приводили к уничтожению ни в чем не повинных людей, - указал в беседе с НСН президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Тем странам, которые думают, что их это не коснется, пора избавиться от иллюзий, - добавил собеседник агентства. Теперь такое может произойти где угодно.

Всеволод Нерознак