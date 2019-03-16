Новозеландский стрелок до атаки направил манифест властям

Подозреваемый в нападении на две мечети в Крайстчерче Брентон Таррант за десять минут до атаки направил властям Новой Зеландии манифест.

Сообщается, что письма были отправлены 70 адресатам. В том числе, послание было направлено лидеру Национальной партии Саймону Бриджесу и спикеру парламента Тревора Малларда.

Официальный представитель премьер-министра страны Джасинды Ардерн сообщил, что в письме стрелок указал причины своего поступка, но предотвратить случившееся было невозможно.

Накануне в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате трагедии погибли, по данным местных властей, 49 человек. Премьер Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН рассказал, что после случившегося в Крайстчерче теракта многие страны пересмотрят свое отношение к безопасности.

