Новое расследование Bellingcat о Петрове и Боширове рассмешило Захарову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новое расследование Bellingcat о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которых обвиняют в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дипломат назвала «анекдотом» заявления портала, что сотрудники ФСБ надавили на визовый центр, чтобы тот выдал визы Петрову и Боширову.

«Это анекдот новый: "Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы". Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?» - написала Захарова в пятницу на своей странице в Facebook.

Дипломат добавил, что не хватает финала истории, в котором «сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворах на шухере».