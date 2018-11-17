Новое расследование Bellingcat о Петрове и Боширове рассмешило Захарову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новое расследование Bellingcat о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которых обвиняют в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Дипломат назвала «анекдотом» заявления портала, что сотрудники ФСБ надавили на визовый центр, чтобы тот выдал визы Петрову и Боширову.
«Это анекдот новый: "Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы". Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?» - написала Захарова в пятницу на своей странице в Facebook.
Дипломат добавил, что не хватает финала истории, в котором «сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворах на шухере».Ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН назвал сведения, предоставленные Bellingcat, чушью. Он заверил, что ФСБ не может оказать никакого давления на дипломатическую службу другого государства.