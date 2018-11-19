Новая встреча по Сирии пройдет в Астане в конце ноября

В Астане 28-29 ноября состоится очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

На уровне делегаций государств-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства и оппозиционных вооруженных групп в Сирии, а также ООН и Иордании - в качестве наблюдателей, сообщает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщал, что США отказались принимать участие в очередном раунде астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

Многосторонний вооружённый конфликт на территории Сирии начался весной 2011 года. По данным ООН, к 2015 году в ходе конфликта погибло около 220 тысяч человек. Война стала одной из главных причин европейского миграционного кризиса, вызвав массовый исход беженцев из Сирии.