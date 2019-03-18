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Новая волна губернаторских отставок ожидается в России

18 Марта 2019 в 07:45
Новая волна губернаторских отставок ожидается в России

Уже на этой неделе в России ожидается волна губернаторских отставок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Однако, по данным одного из них, в ближайшее время будет определен список регионов и только после этого начнется смена губернаторов. Это произойдет чуть позднее.

Как стало известно изданию, отставка может грозить главе Мурманской области Марине Ковтун, алтайскому губернатору Александру Бердникову, руководителю Оренбургской и Челябинской областей Юрию Бергу и Борису Дубровскому. Шаткие позиции также у главы Калмыкии Алексея Орлова и Волгоградской области Андрея Бочарова, отмечает Ura.ru.

Ранее политолог Михаил Виноградов в эфире НСН прокомментировал отставку заместителя губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константина Межонова.

 

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