Норвегия обвинила Россию в сбое работы GPS во время учений НАТО

По данным норвежских военных, попытки нарушения работы GPS были зафиксированы с 16 октября по 7 ноября и исходили от российских подразделений на Кольском полуострове. Отмечается, что инцидентов из-за сбоя GPS не было.
В норвежском оборонном ведомстве уточнили, что ранее МИД страны поднял этот вопрос с российской стороной.
Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил причастность России к сбою работы GPS-систем во время учений Североатлантического альянса.
Напомним, крупнейшие за последние 16 лет учения НАТО Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них были приняли участие 50 тысяч военных и 31 страна, в том числе Швеции и Финляндия, которые не являются членами Альянса. По итогам учений, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о частых поломках военной техники из-за холодов. Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич рассказал НСН, о чём это говорит.