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Норвегия обвинила Россию в сбое работы GPS во время учений НАТО

14 Ноября 2018 в 06:20
Норвегия обвинила Россию в сбое работы GPS во время учений НАТО
Министерство обороны Норвегии обвинило российских военных, расположенных в Арктике, в нарушении работы GPS во время недавних учений НАТО Trident Juncture, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Associated Press.

По данным норвежских военных, попытки нарушения работы GPS были зафиксированы с 16 октября по 7 ноября и исходили от российских подразделений на Кольском полуострове. Отмечается, что инцидентов из-за сбоя GPS не было.

В норвежском оборонном ведомстве уточнили, что ранее МИД страны поднял этот вопрос с российской стороной.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил причастность России к сбою работы GPS-систем во время учений Североатлантического альянса.

Напомним, крупнейшие за последние 16 лет учения НАТО Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них были приняли участие 50 тысяч военных и 31 страна, в том числе Швеции и Финляндия, которые не являются членами Альянса. По итогам учений, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о частых поломках военной техники из-за холодов. Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич рассказал НСН, о чём это говорит.


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