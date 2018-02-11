«Ниже четверки». Медведева оценила свое выступление в командном турнире на ОИ

Российская фигуристка Евгения Медведева осталась не совсем довольна своим выступлением на Олимпиаде в Пхенчхане. После короткой программы в групповом турнире россиянка набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд.

«Сегодняшний прокат по пятибалльной шкале оценю на четыре или даже ниже. Без четверти четыре, наверное. Знаю, как могу кататься на тренировках, и знаю, что могу быть более уверенной в себе», - заявила спортсменка.

Она добавила, что выходила на лет, чтобы «почувствовать себя» и теперь знает, к чему готовиться, пишет Газета.ру

Ранее серебряный призер Олимпиады Илья Авербух в эфире НСН заявил, что в женском катании в рамках группового турнира в Пхенчхане выступают самые сильные фигуристки, в том числе основные соперницы Медведевой – итальянка Каролина Костнер и канадка Кэйтлин Осмонд.