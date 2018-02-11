«Удачный старт». Авербух оценил выступление российских фигуристов на ОИ

РИА Новости

Серебряный призер ОИ по фигурному катанию Илья Авербух в эфире НСН отметил, что российские фигуристы в Пхенчхане показывают хорошие результаты.

В олимпийском Пхенчхане в разгаре второй день соревнований. Сегодня будет разыграно семь комплектов наград - в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, горных лыжах, санном спорте, биатлоне и фристайле. Первый матч на Играх проведут российские хоккеистки, кроме того, продолжится командный олимпийский турнир по фигурному катанию.

Как заявил в эфире НСН серебряный призер ОИ по фигурному катанию Илья Авербух, у российских фигуристов вышел очень удачный старт. Они уже продемонстрировали убедительные результаты.



«Браво Тарасовой и Морозову, которые в очной борьбе обыграли своих главных конкурентов немцев и канадцев. Боброва с Соловьевым тоже большие молодцы, бились до последнего, попали в тройку. Михаил Коляда очень силен и в произвольной программе он потенциально может конкурировать с каждым заявленным соперником и выиграть. Наши дебютанты – Забияко и Энберт, тоже сохранились в тройке, жаль, что немного уступили итальянцам, которых недавно обыгрывали на ЧЕ», - рассказал собеседник агентства.

Он особо отметил успех Евгении Медведевой, которая выиграла короткую программу с мировым рекордом, обойдя главный соперниц – итальянку и канадку.

«В женском турнире как раз катались все самые сильные, поэтому результат Жени Медведевой очень сильно говорящий. Там выступала претендентка на борьбу с нами канадка Осмонд, итальянка Каролина Костнер. То есть женский турнир был очень представительный и такое выступление Жени вселяет оптимизм и говорит о ней как о настоящем бойце. Ее выступление вернуло нас на вторую позицию. К сожалению, мы пока очень сильно отстаем от канадцев. Осталось еще три вида. Самое главное внимание будет приковано к мужскому одиночному катанию, как выступит там Миша Коляда. С другими видами все более-менее понятно. Дай Бог Алина Загитова (заменит Медведеву в произвольной программе – НСН) поддержит историю и выиграет», - добавил Илья Авербух.

Напомним, после короткой программы командного турнира с 35 очками лидируют фигуристы из Канады. За ними следуют россияне (31), а замыкают тройку лидеров американцы.