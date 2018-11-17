Самолет имени Летова. Галанин поддержал идею Милонова

РИА Новости

Лидер группы «СерьГа» в эфире НСН не только поддержал идею о присвоении самолету «Аэрофлота» имени Егора Летова, но и дополнил ее с «технической стороны».

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин «на ура» воспринял инициативу депутата ГД Виталия Милонова о присвоении одному из самолетов «Аэрофлота» имени рок-музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Как заявил Галанин в эфире НСН, это будет способствовать популяризации творчества омского музыканта, тем более, что «с творчеством у него все было в порядке».

«Идея хорошая. Мне кажется, что время все поставило на свои места, если даже Милонов обратил на это свое внимание. Он дядька не особо рокерский, но, я смею предполагать, что он не хайпануть собирается, а является поклонником Летова. И я этому не удивлюсь, потому что с творчеством у Егора было все в порядке, достаточно послушать, как он пел песни военных лет из советских кинофильмов. Наверняка, будут противники идеи из тех, кто не врубается в музыку и считает, что это не по-народному. Просто многие люди Летова не знают. А вот услышат – узнают, найдут в интернете, послушают и, я надеюсь, проникнутся. Тем более что Омск – родина Летова. Я – «за», - заявил собеседник агентства.

Конечно, сделать тематический борт по принципу метропоездов не получится, потому что «специфика не та», отмечает Галанин. Но и эта задача решаема при «грамотном подходе».

«В поезде можно встать, пройтись, почитать. Идете в вагон-ресторан и смотрите портретную галерею или читаете. Но если мы доживем до ультрасовременных бортов, которые летают на дальние расстояния и каждому пассажиру предлагается индивидуальный видеоплеер, то можно сделать именную страничку или даже документальный фильм про Егора Летова. Если «Аэрофлот» этим серьезно займется, можно сделать целую серию видеономеров. Все, что познавательно и близко к документальному, сегодня необходимо и востребовано. Только бы это делали люди, которые к истории относятся по-честному. Вместо современных бестолковых голливудских фильмов лучше пусть будет документальное кино – правдивое и грамотное с исторической точки зрения. Когда летишь больше 3-4 часов, было бы крайне позитивно просветиться, тем более сейчас, когда люди почти перестали читать», - заключил Сергей Галанин.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов направил главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву письмо с инициативой присвоить одному из самолетов, летающих в Омск, имя рок-музыканта Егора Летова. Милонов отметил, что имя Летова не вошло в шорт-лист имен для переименования российских аэропортов. Однако музыкант, творчество которого хоть и рассчитано «не для всех», внес значительный вклад в отечественную культуру эпохи позднего Советского Союза и первых лет существования современной Российской Федерации, подчеркнул депутат.

Напомним, ранее было предложено присвоить имя Егора Летова аэропорту Омска в рамках программы «Великие имена России». К сожалению, имя знаменитого омича не попало в окончательный список.