Кирилл «Руки-Базуки» отказался от съемок в «Брате-3»

Во время пресс-конференции НСН актер, который должен был сыграть главную роль в фильме, отказался от участия в съемках.

проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».Во время пресс-конференции в зал вошли люди, представившиеся менеджерами актера Кирилла «Руки-Базуки», и забрали его с пресс-конференции, сказав, что он не будет сниматься в скандальном продолжении фильма. В качестве повода для отказа представители Терешина назвали то, что Барецкий ранее в ходе пресс-конференции заявил, что будет размещать фильм на порносайтах и торрентах.Ранее юрист рассказала во время пресс-конференции, что слово «брат» обозначает родственную связь.