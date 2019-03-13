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Культура

Кирилл «Руки-Базуки» отказался от съемок в «Брате-3»

13 Марта 2019 в 16:07
Кирилл «Руки-Базуки» отказался от съемок в «Брате-3»
Во время пресс-конференции НСН актер, который должен был сыграть главную роль в фильме, отказался от участия в съемках.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».

Во время пресс-конференции в зал вошли люди, представившиеся менеджерами актера Кирилла «Руки-Базуки», и забрали его с пресс-конференции, сказав, что он не будет сниматься в скандальном продолжении фильма. В качестве повода для отказа представители Терешина назвали то, что Барецкий ранее в ходе пресс-конференции заявил, что будет размещать фильм на порносайтах и торрентах. 

Ранее юрист рассказала во время пресс-конференции НСН, что слово «брат» обозначает родственную связь.
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