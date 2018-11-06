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«Ничего не должная молодежи» чиновница заработала 1,5 млн рублей в 2017 году

6 Ноября 2018 в 07:32
«Ничего не должная молодежи» чиновница заработала 1,5 млн рублей в 2017 году

Свердловская чиновница Ольга Глацких, ранее заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, заработала в прошлом году свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из декларации, размещенной на сайте регионального правительства.

Согласно декларации, за 2017 доход Глацких составил 1 525 442,48 рублей. Как отмечает RT, в документе также указаны два земельных участка общей площадью свыше 1400 кв. метров, квартира в 166 кв. метров и гараж.

Напомним, общественный резонанс вызвал ответ Ольги Глацких, которая является директором областного Департамента молодежной политики, на вопрос о финансировании в области детских и молодежных проектов.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире НСН заявил, что чиновницу следует освободить от должности, потому что ее слова подрывают доверие к руководству страны и государству в целом.

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