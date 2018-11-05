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«Государство не просило вас рожать». Свердловская чиновница о молодежи

5 Ноября 2018 в 12:21
«Государство не просило вас рожать». Свердловская чиновница о молодежи

В Свердловской области разгорелся скандал после высказывания директора областного Департамента молодежной политики Ольги Глацких, которая считает, что государство молодежи ничего не должно, потому что «не заставляло родителей вас рожать».

Чиновница, в прошлом олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, очень бурно отреагировала на вопрос о финансировании в области детских и молодежных проектов.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде.


Фрагмент записи был опубликован в соцсети «ВКонтакте» и вызвал негодование пользователей. На скандал обратил внимание и губернатор области Евгений Куйвашев. Он назвал высказывание некорректным и поручил подробно изучить видеозапись, чтобы разобраться в ситуации.

А вот бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире НСН заявил, что чиновницу следует освободить от должности, потому что ее слова подрывают доверие к руководству страны и государству в целом.

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