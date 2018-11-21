Независимый топливный союз назвал причины критической ситуации с бензином

Президент Независимого топливного союза рассказал НСН, почему на топливном рынке сложилась кризисная ситуация.

К скачку цен на бензин привели две причины. Об этом во время пресс-конференции в НСН заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, к этому привела экономическая и налоговая политика и монопольная природа рынка.

«Сложилась критическая ситуация. Сегодня мы будем отвечать, кто в этом виноват и что нужно делать. Мы убеждены, что в сложившейся ситуации есть две первопричины: недальновидная экономическая и налоговая политика и монопольная природа рынка. У нас налогов на внутренний рынок больше, чем на экспортный рынок. Из-за этого экспорт более интересный, а нам объёмов не хватает. Налоговый манёвр предполагал увеличение НДПИ, снижение экспортных пошлин и снижение акциза на топливо. Вместо снижения акциза он только рос. Акциз – основное зло. Сегодня это 15% в цене литра, а потом будет все 20%», - отметил глава союза.

По словам Павла Баженова, из-за монополии одна компания позволяет себе диктовать политику рынку.

«С одной стороны, есть условно-рыночное ценообразование на оптовом рынке, есть биржа, на которой реализуются объёмы, есть розница, которая всегда должна была расти. Именно усилиями госполитики у нас создался монополистический рынок. Один крупный игрок начинает диктовать политику на рынке. Хочу – гружу, хочу – не гружу. В целом, те решения, которые предпринимаются по стабилизации, компания позволяет себе бойкотировать эти решения», - отметил Баженов», - заключил Баженов.

Напомним, ранее Независимый топливный союз посчитал ситуацию на топливном рынке катастрофой. Как уточнили в организации, в настоящий момент более 60% всех АЗС России оказались на грани разорения. Тем временем глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил в недавнем росте цен на бензин независимые АЗС, которые, по его словам, устраивают сговоры. 15 ноября СМИ сообщили о приостановке поставок моторного топлива «Роснефтью». Они восстановились только 19 ноября.

21 ноября в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, во время которой эксперты и представители рынка расскажут, какую динамику цен на топливо стоит ждать в 2019 году.