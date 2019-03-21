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Невзоров предложил отправить Юлию Началову в Мавзолей

21 Марта 2019 в 16:29
Невзоров предложил отправить Юлию Началову в Мавзолей

Журналист Александр Невзоров предложил отправить умершую певицу Юлию Началову в Мавзолей. В своей авторской передаче на «Эхо Москвы» журналист прокомментировал небывалый ажиотаж вокруг смерти артистки.

«Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса», — заявил Невзоров.

После этого журналист предложил отравить Началову в Мавзолей, чтобы та заняла место мумии Ленина.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца. Ей было 38 лет. Сегодня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин в беседе с НСН прокомментировал смерть Юлии Началовой, он рассказал о возможных последствиях пластической операции с применением имплантов.

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