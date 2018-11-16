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Нетаньяху против досрочных выборов

16 Ноября 2018 в 23:49
Нетаньяху против досрочных выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приложит все усилия к тому, чтобы избежать проведения досрочных выборов и сохранить правое коалиционное правительство.

В заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра, Нетаньяху опроверг принятие решения о внеочередных выборах и заявил, что «слухи о решении провести досрочные выборы не соответствуют действительности». Он выразил уверенность, что «министры не смогут свергнуть правое правительство», передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что в Израиле будут проведены досрочные выборы. Решение об этом было принято после премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра образования страны, главы крайне правой партии «Еврейский дом» Нафтали Бенета.

Тем временем израильского премьер-министра вынуждают потребовать проведения внеочередных выборов в условиях кризиса, вызванного уходом министра обороны Израиля в отставку после заключения соглашения с Газой о прекращении огня.

Следующие всеобщие выборы в Израиле запланированы на ноябрь 2019 года.

69-летний Биньямин (Биби) Нетаньяху — государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля (с 2009 года). Лидер партии Ликуд (1993—1999 и с 2005).

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