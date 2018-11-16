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Досрочные выборы пройдут в Израиле

16 Ноября 2018 в 21:47
Досрочные выборы пройдут в Израиле

В Израиле будут проведены досрочные выборы. Решение об этом было принято после премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра образования страны, главы крайне правой партии «Еврейский дом» Нафтали Бенета.

Тем временем израильского премьер-министра вынуждают потребовать проведения внеочередных выборов в условиях кризиса, вызванного уходом министра обороны Израиля в отставку после заключения соглашения с Газой о прекращении огня, сообщает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку. Решение покинуть свой пост политик объяснил согласием правительства страны на перемирие с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, которое было заключено накануне. Выступая в кнессете на заседании партии «Наш дом Израиль», которую Либерман возглавляет, он назвал решение израильского кабмина «капитуляцией перед террором».

В эфире НСН экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер напомнил, что Либерман требовал жестких мер по отношению к сектору Газа в то время, как все правительство, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, руководитель Службы внешней разведки, руководитель Управления военной разведки, начальник Генштаба Армии обороны Израиля были против такого решения.

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