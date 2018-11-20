Безработных россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

В Госдуме предложили обязать неработающих россиян самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Как пишет «Российская газета», с инициативой выступил депутат Сергей Вострецов. Неплательщиков, по мнению парламентария, нужно штрафовать.

В настоящий момент за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель — 22% в Пенсионный фонд, чуть более 5% — в Фонд обязательного медицинского страхования и почти 5% — в Фонд социального страхования, уточняют argumenti.ru.

Автор инициативы напомнил, что порядка 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, однако многие из них заняты неофициально - то есть являются самозанятыми. При этом эти граждане не принимают участия в финансировании пенсионной системы, подчёркивает Ura.ru.

Между тем, ранее стало известно, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет. По данным Минтруда, в конце августа показатель зарегистрированной безработицы составил 0,89%, подчёркивает RT.

Комментируя эти цифры, профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами МИИТ Екатерина Самраилова в эфире НСН пояснила, что главные показатели государства - демография и занятость. И если с первым все более-менее понятно, то при рассмотрении второго нужно учитывать десятки нюансов.