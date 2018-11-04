Статистике по безработице доверять нельзя! Мнение эксперта

РИА Новости

Профессор МИИТ Екатерина Самраилова в эфире НСН отметил, что низкий уровень безработицы еще не гарантия удовлетворенности россиян работой.

Уровень безработицы в России достиг нового исторического минимума. По данным Росстата на август текущего года в среднем по России он составил 4,6%. Самый низкий показатель по безработице в Москве (1,2%), Подмосковье, Санкт-Петербурге, ЯНАО и Югре. Лидером по безработице является Ингушетия – 26,5%.

Как пояснила в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами МИИТ Екатерина Самраилова, главные показатели государства - демография и занятость. И если с первым все более-менее понятно, то при рассмотрении второго нужно учитывать десятки нюансов.

«Речь идет о безработице регистрируемой, официальной и статистической. Но тут важно учитывать еще и то, как долго человек находится в статусе безработного, то есть важна скорость обращения безработных и переход их в статус работающих людей. Проходят ли они обучение в службах занятости, мотивирует ли на трудоустройство пособие по безработице, которое очень маленькое. Насколько это стимулирует людей либо обрести какую-то новую профессию, пройти программу переобучения, либо найти место работы», – пояснила собеседница агентства.

Существует и еще один показатель, важный для оценки реального уровня безработицы – количество неработающей молодежи либо трудоустройство молодежи не по выбранному направлению образования, отметила Самраилова.

«Все наши дети и молодежь получают образование, но какой процент из них работает по направлению полученной профессии, а кто работает просто для того, чтобы иметь деньги на пропитание? Также интересно знать показатель по маятниковой миграции - насколько большой поток людей, которые не находят работу в своих регионах и городах, либо находят работу, но с оплатой 10-12 тысяч, идет в Москву, потому что в мегаполисе минимальная заработная плата выше и столица предлагает рабочие места», - считает профессор МИИТ.

По ее словам, только с учетом этих дополнительных параметров можно составить реальную картину о том, насколько россияне удовлетворены текущей работой или же «находятся на низком старте» для поиска нового места трудоустройства.

«Вроде бы показатель, который говорит о том, что в России нет социального напряжения, связанного с безработицей, а что внутри, насколько люди удовлетворены работой, насколько они находятся «на низком старте» в поисках другой работы, это тоже любопытный момент. Сегодня также очень актуальна мотивация, как способ удержания персонала. Есть показатели текучести персонала на предприятиях, а есть то ядро, тот капитал человеческий, который необходимо сохранить, и что предпринять для их удержания, если уровень заработной платы перестал удовлетворять. Такие люди тоже находятся в психологической позиции поиска иной работы. Понятно, что все мы стремимся к карьерному продвижению, к следующей позиции в оплате труда, к переходу на «новый материально-социальный этаж». Как это происходит на самом деле, в каких областях, отраслях и сферах занятости, тоже важно учитывать», - заключила Екатерина Самраилова.

По статистике, уровень безработицы по сравнению с 2017 годом снизился в 58 регионах России. С 1 января 2019 года вырастет размер пособия по безработице в России. Выплаты в некоторых случаях выплаты будут доходить до 8 тысяч рублей.