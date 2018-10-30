Нефтяники попросили правительство поднять цены на бензин

Нефтяные компании обратились к российскому правительству с просьбой об увеличении цен на топливо на 4-5 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По имеющейся информации новые цены предполагается ввести с нового 2019 года. По оценке экспертов заморозка цен может привести к потере в 150 миллиардов рублей.

Напомним, цены на бензин сдерживаются компаниями с 1 июля 2018 года. При этом по прогнозу президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова, еще в 2018 году цены могут вырасти на 2-3 рубля, отмечает «Русская Планета».