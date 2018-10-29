ТПП: Медведев перевёл стрелки на нефтяников

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России заявил НСН, что глава кабмина скорее всего понимает бессмысленность угроз в адрес нефтяных компаний.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам ввести запретительные пошлины на нефть в случае, если консультации с нефтяными компаниями не позволят урегулировать ситуацию с ростом цен на бензин, сообщает «Говорит Москва». На разрешение вопроса он дал представителям отрасли два дня.

Переводом стрелок назвал слова премьера в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. По его словам, нефтяные компании делают просто крайними в ситуации с ростом цен на бензин, в то время как их действия лишь следствие политики правительства по повышению акцизов (слушайте аудио).

«Это выступление показывает полный непрофессионализм того, кто выступал. Угрожать нефтяникам бессмысленно. Наверное, Медведев тоже это понимает прекрасно. И все эти угрозы — просто способ перевести стрелки. Правительство, которое полностью отвечает за ситуацию, переводит их на нефтяников, которые в данном случае просто мальчики для битья. Их выставляют виноватыми, когда никакой вины их тут нет», — заявил Танкаев.

Ранее в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие меры должно предпринять правительство, чтобы остановить и не допустить дальнейший рост цен на топливо.