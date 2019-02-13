Катя Лель: Контакт с НЛО стоил мне нескольких зубов

Катя Лель лишилась зубов во время контакта, как она считает, с представителями внеземной цивилизации. Об этом певица рассказал в эфире НСН. Как подтвердила артистка, всё произошло ещё 28 лет назад в её родном доме в Нальчике.

«Вечер, 9 июня 1990 года. Пришел сосед Карен. Я сварила кофе, рассказывала анекдоты. Мама, сестра, мы все сидели за столом. Был 21 час, потому что как раз начиналась программа «Время». Вдруг мы все увидели сильный свет за окном. Три разноцветных луча упали в центр круга, который я заметила. Я очнулась первая, все смотрят на меня. Я говорю: «Что вы все уставились?». Не понятно, сколько прошло времени. Для нас всё показалось мигом, однако на часах было 21:35. Моя сестра Ира с испугом попросила меня открыть рот. Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам – отсутствовали несколько зубов. Причем до этого я никогда не удаляла зубы», - рассказала Катя Лель.

Как утверждает певица, в дальнейшем у неё был ещё контакт с представителями внеземных цивилизаций, благодаря которому у ней появились необычные способности, в том числе, музыкальные.

20 апреля Катя Лель представит в Москве на суд поклонников свою юбилейную (25 лет на сцене) концертную программу «Всё хорошо».