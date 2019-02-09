Небензя рассказал о личных и профессиональных взаимоотношениях дипломатов в Совбезе ООН

Василий Небензя, постпред России в ООН, заявил на встрече с журналистами в преддверии Дня дипломата РФ, что личные отношения глав дипмиссий в Совбезе ООН — человечные и полные взаимоуважения. Он отметил, что острые баталии, которые транслируют СМИ о заседаниях Совета безопасности ООН, отражают позиции стран, но не характеризуют взаимодействие между представителями государств.

«Наши столкновения и перепалки происходят не на основании наших личных взаимоотношений, как раз личные взаимоотношения у нас хорошие, человеческие, взаимоуважительные. Но когда мы говорим о принципиальных вещах, возникают столкновения мнений, которые перерастают в такие формы, - отметил Небензя. - Баталии возникают в процессе обсуждения каких-то вопросов и основаны на разнице подходов к тем или иным проблемам. В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем ее», — заявил диппредставитель РФ.

Василий Небензя также напомнил, что основная работа в Совете безопасности ООН не является публичной.

«Кулуарная работа никуда не ушла. Она как была, так и продолжается. За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», - сказал постпред.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в беседе НСН поддержал высказанные постпредом России при ООН Василием Небензей опасения о возможном использовании вооружённых сил Косова, подготовкой которых занимаются США и НАТО, против сербского населения.