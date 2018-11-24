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«Не прошел проверку». Самовыдвиженца Ищенко не допустили до выборов в Приморье

24 Ноября 2018 в 15:18
«Не прошел проверку». Самовыдвиженца Ищенко не допустили до выборов в Приморье

К повторным выборам в Приморье допущены пять кандидатов. Об этом в субботу сообщили на брифинге в краевом избиркоме.

Ранее о своем участии в выборах объявили 22 кандидата, однако весь пакет документов в положенный срок сдала только половина из них. Дела 14 кандидатов рассматривались сегодня, 24 ноября, на заседании специальной комиссии. Ни один из них, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущен не был.

Как сообщили на брифинге, к выборах допущены врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», а также глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР​.

Ищенко неправильно указал свой статус в общественной организации, от которой баллотируется на выборы в качестве самовыдвиженца. Краевой избирком мог уже только на этом основании признать все, собранные им подписи, недействительными. По итогам проведенной проверки избирком Приморья признал недействительными 2670 подписей из 7999, собранных Ищенко. В качестве нарушений указывалась поддельная дата заверения подписных листов (около 1700 подписей), также 400 подписей разных избирателей забраковали потому, что даты их внесения были проставлены одним лицом, пишет РБК.

Андрей Ищенко участвовал в первом и втором турах выборов губернатора Приморья от КПРФ. После отмены результатов партия приняла решение не выдвигать кандидата на новые выборы в Приморье. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН назвал отказ коммунистов от выборов в Приморье «хитрым ходом».

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