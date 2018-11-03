«Решили умереть победителями». Почему коммунисты отказались от Приморья

РИА Новости

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН рассказал, что приход в Приморье Олега Кожемяко спутал карты КПРФ.

Коммунистическая партия России не будет участвовать в назначенных на 16 декабря губернаторских выборах в Приморье. Решение было принято в субботу на партийной конференции Приморского отделения коммунистов. Это подтвердил и баллотировавшийся ранее на пост губернатора региона Андрей Ищенко. Он поддержал решение ЦК парии и не намерен идти на новый тур в качестве самовыжвиженца.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН назвал отказ коммунистов от выборов в Приморье «хитрым ходом».

«Коммунисты понимают, что с появлением в качестве оппонента Кожемяко, превосходящего по рейтингам бывшего губернатора Тарасенко, проигрывать на повторных выборах им как-то не с руки. Лучше уходить, умирать победителями. По этой причине они озвучили на конференции, что «в этих выборах мы участвовать не будем, мы победили в прошлый раз, теперь будем судиться, но если не получится, то просто знайте, что мы победили». Это подтвердил и Ищенко, который поддержал решение парторганизации и не стал выдвигаться самовыжвижением. Ищенко хочет закрепить воспоминание, что он победил, но никто его не признал. Проигрывать КПРФ сейчас было бы весьма неприятно, потому что все бонусы от победы на сентябрьских выборах, которые партия определила сама для себя, потеряют ценность. Как все это расценят избиратели коммунистов – другой вопрос. Но пока они считают, что это лучшая позиция», - заявил собеседник агентства.

Пор другой версии, отметил Смирнов, коммунисты не хотят выставлять напоказ не самые лицеприятные страницы биографии Ищенко, которые могли бы всплыть во время избирательной кампании.

«Они стараются этого избежать, чтобы не понести репутационные издержки», - не исключает политолог.

По словам эксперта, самое главное преимущество Ищенко заключалось в том, что он был местный. Его оппонент - Андрей Тарасенко - местным не был и воспринимался жителями региона как «спущенный Москвой неликвид».

«Неожиданно возвращается сильный и известный Кожемяко. На его счету все плюсы, в том числе местное происхождение. В сопредельных регионах он уже успел наработать определенный опыт и приход в Приморье для него является реализацией себя на своей родине. По этой причине плюсов, которые были у Ищенко, сейчас у коммунистов нет – все они у Кожемяко. То, что ЕР отказалась в этих условиях от выдвижения кандидата, тоже мудрый ход партии. Вместе с остальными, в том числе, непарламентскими партиями, единороссы поддержат либо действующего главу региона, либо того, кто будет побеждать. А конкурентов у Кожемяко в Приморье сегодня нет. Самым сильным кандидатом из соперников является представитель ЛДПР. Но будем смотреть, как он поведет себя во время избирательной кампании. Вряд ли голоса коммунистов перейдут к ЛДПР», - заключил политолог Вячеслав Смирнов.

В сентябре в Приморье прошли два тура губернаторских выборов. В ходе второго тура победу с результатом 49,55% одержал представитель ЕР Андрей Тарасенко. Коммунист Андрей Ищенко набрал 48,06% голосов. После объявления результатов штаб Тарасенко обвинил КПРФ в подкупе избирателей, а коммунисты заявили о фальсификации данных итоговых протоколов. Краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов губернатора недействительными. Новые выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря.