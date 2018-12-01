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"Не камера". ФСИН объяснила новое видео "шикарной жизни" Цеповяза

1 Декабря 2018 в 18:38
"Не камера". ФСИН объяснила новое видео "шикарной жизни" Цеповяза
В Сети появилось новое видео с участием осуждённого на 20 лет за массовое убийство в Кущёвке Вячеслава Цеповяза. На кадрах заключённый вместе с другими находится в комнате с голубыми стенами и мягкой мебелью и телевизором.


Голос "за кадром" поясняет, что в комнате "сделали ремонт, чтобы легче дышалось".
Во ФСИН поспешили заверить, что Цеповяз был заснят не в камере. Данное помещение, по словам представителей ведомства, является комнатой психологической разгрузки.

В ведомстве добавили, что по этому видео идет проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий.
Ранее в СМИ были опубликованы фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз был запечатлен за столом, на котором стоят деликатесы - крабы, игра, шашлык. Жена осужденного утверждала, что он вел в колонии шикарную жизнь за ее счет.
После этого региональная прокуратура организовала проверку пенитенциарного учреждения, где содержится Цеповяз, приговоренный к 20 годам заключения по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. В свою очередь член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН отметил, что подобные фотографии не только оскорбляют пострадавшую сторону, но и других заключенных.

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