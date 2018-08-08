Политолог: Госдума даст Украине новый повод для обвинений

Вадим Карасёв в эфире НСН прокомментировал упрощение получения российского гражданства для жителей Украины и Белоруссии.

В Госдуме рассказали о категориях граждан, которые смогут в приоритетном порядке претендовать на получение российского гражданства. Депутаты готовят соответствующие поправки в законодательство, согласно которым граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья, а также жители стран, где ведутся боевые действия или произошла смена политического режима, смогут получать российские паспорта в упрощенном порядке.

В эфире НСН директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв выразил уверенность, что украинские власти воспользуются случаем для очередного обвинения России в агрессивной политике.

«Мне кажется этот шаг российской Госдумы не очень разумный с точки зрения долговременной стратегии. Поскольку это хорошая подача и хороший пас украинской власти, которая и дальше будет обвинять Россию. Они получают новый серьезный аргумент в обвинении РФ в ползучей агрессии. В преддверии выборов получить такой шанс и поспекулировать на этом – неплохая возможность для нынешнего руководства Украины для того, чтобы усилить риторические позиции относительно российской угрозы. Так что реакция украинской власти будет слышна на полную громкость» - заявил он.

Собеседниксчитает, что не стоит ожидать массового обращения украинцев за российскими паспортами.

«Я не думаю, что украинцы в массовом порядке побегут приобретать российские паспорта. Потому что украинский паспорт он все-таки имеет важное преимущество, по крайней мере, пока -это безвизовый режим в Европу. Наоборот, многие сейчас хотят получать паспорта украинские для того, чтобы пользоваться этой привилегией. Паспорта поляка или венгра для украинца дают возможность перебраться в Европу и стать гражданами Европейского Союза. Может, дальше будет как-то по-другому, но пока образ ЕС более привлекательный. Вдобавок, даже несмотря на то, что на Востоке и на Юге Украины достаточно распространены пророссийские настроения, никто в Россию особенно-то не желает бежать. Хотя бы даже по климатическим условиям. Наверное, небольшая часть людей, особенно жители ДНР и ЛНР, наверное, воспользуются таким предложением и этой возможностью», - добавил политолог.

Во время «Прямой линии» с президентом 7 июня Владимир Путин выступил за либерализацию необходимых процедур для получения гражданства России. Глава государства также поручил министерству внутренних дел решить вопрос трудоустройства беженцев с востока Украины.