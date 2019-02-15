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Не девочка - плакать не буду! Путин отреагировал на полученную травму

15 Февраля 2019 в 17:36
Не девочка - плакать не буду! Путин отреагировал на полученную травму
ФОТО: РИА Новости
Президент России Владимир Путин успокоил всех волнующихся по поводу полученной им травмы пальца. Как рассказал глава государства генеральному менеджеру сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой, он незначительно повредил палец во время тренировки по дзюдо в Сочи, передает РИА «Новости».

«Дернул немножко, ноготь содрал», - уточнил Путин в ответ на вопрос Эцио о самочувствии президента после поединка.

Как пишет «Свободная пресса», лидер страны предупредил, что волноваться не о чем, и шутливо подчеркнул, что лить слезы по поводу случившегося не намерен, поскольку все же «не девочка».

Напомним, Владимир Путин, который почти полвека занимается единоборствами, провел часовую тренировку по дзюдо. Во время разминки с Бесланом Мудрановым повредил палец на правой руке, пришлось наложить пластырь, после чего спарринг-бой продолжился.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Путин прекрасно себя чувствует, а микротравма не помешает ему выйти на лед, уточняют Дни.ру.

Ранее российский гимнаст, чемпион мира Артур Далалоян в эфире НСН рассказал, что хотел бы зарплату, как у футболистов.

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