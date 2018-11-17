Далалоян: Хотелось бы зарплату, как у футболистов!

Российский гимнаст Артур Далалоян стаг гостем утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио. Как живет Абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике, читайте только на НСН.

В студию НАШЕго Радио утром в пятницу заглянул российский гимнаст, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, Абсолютный чемпиона мира 2018, Мастер спорта международного класса Артур Далалоян. Он рассказал ведущим утреннего шоу «Подъемники» о том, как проходит его спортивный день, чье поздравление с победой стало самым почетным и как удается совмещать спорт и любимую девушку.

- Артур, у тебя уже много наград. Впервые с 1999 года ты победил в многоборье. Что это за дисциплина?

- Это зачет по шести снарядам: вольные упражнения, конь, кольца, прыжок, брусья, перекладина.

- За то, что ты, спустя столько лет, стал чемпионом в многоборье, что-то особенное дали? Встреча с президентом, может быть?

- Встречи с президентом не было, но он прислал поздравительную телеграмму с благодарностью. Это большой почет для меня, я был очень рад. Телеграмма пришла в момент соревнований, как раз оставалось еще два дня, финалы в отдельных видах. Меня это очень сильно подстегнуло. Владимир Владимирович, почаще присылайте телеграммы!

- Почему наши спортсмены все любят и хвалят нашего президента? Владимир Путин для вас много сделал?

- Спорт является лицом страны. А что касается президента, то он отвечает за все, в том числе за Министерство спорта РФ. Это ведомство работает очень хорошо и мне не на что пожаловаться, у нас отличные условия для тренировок, нас отлично кормят на спортбазе. Конечно, мы не получаем столько же, сколько футболисты, хотя хотелось бы.

- А почему, кстати? За многоборье можно было бы и назначить, как футболистам. Мы вчера зарплату Месси посчитали, получилось 250 млн рублей в месяц. У нас язык не поворачивается, назвать футбол зрелищным, а спортивную гимнастику – нет. Но как сделать так, чтобы на гимнастику ходили люди?

- Люди не ходят на соревнования потому, что там нужно думать, чтобы понимать, что спортсмен выполняет на снаряде. Надо немало прочитать, посмотреть видео, чтобы знать о гимнастике.

- Скажи, у тебя есть твой личный рацион питания? Кто тебе расписывает, что можно кушать, а что – нет?

- Личного диетолога у меня нет. Я сам распределяют свое питание, решаю, что кушать и что пить. Есть определенная диета перед соревнованиями. Я отказываюсь от всяких напитков, которые содержат сахар, от сладостей полностью отказываюсь. В обед ем гречку вареную с мясом или курицей, но чтобы все это было нежирное. Я слушаю свой организм, знаю, от чего поправляюсь сильнее, от чего отекают пальцы. И так далее…

- А в обычной жизни ты себя сдерживаешь?

- В обычной жизни я обычный человек.

- Ты следишь за весом, а есть какая-то весовая грань, которую нельзя переходить?

- Это индивидуально у каждого. Я предрасположен к тому, чтобы полнеть от лишней еды или сладких напитков. У меня есть выступательный вес – 61-61,5 кг, а есть обычный вес – 63-64 кг. К выступлениям я прихожу в форму. За три недели до соревнований скидываю вес. Мы тренируемся по 3 раза в день, это все быстро уходит.

- Есть распространенное мнение среди мужчин, что с гимнастками можно в постели делать все, что угодно. А что можно сделать в постели с гимнастами?

- Пируэты я не пытаюсь вытворять, но я достаточно энергичен!

- Ты, наверняка, сталкиваешься с растяжением связок постоянно. Как восстанавливаешься и как предупреждаешь травмы?

- У нас на спортбазе очень хорошая медицина и технологии, лечат нас после каждой тренировки, потому что от такой нагрузки всегда все болит. Это обычное дело для спортсмена. А как быть спортсменам-любителям, на этот вопрос лучше ответит спортивный врач.

- Тебе сейчас 22 года. Для спорта, для гимнастики это нормальный возраст или уже поздно?

- Это не рано и не поздно, золотая середина в карьере гимнаста.

- А когда у гимнастов заканчивается карьера и наступает пенсия?

- Все зависит от того, насколько успешно прошла карьера. Кто-то идет в тренеры, кто-то – в пиар.

- Каково ощущать себя лучшим гимнастом в мире?

- Это необычно. Но я об этом думал, к этому стремился. Это самая престижная медаль в спортивной гимнастике. Я спокойно к этому отнесся, потому что делал максимум для этого и все получилось.

- А бывали случаи, когда соперники вели себя нечестно по отношению к тебе? В одежду сто-то подкладывали или как-то пакостили?

- Мир спортивной гимнастики очень дружный. У нас с ребятами из других стран очень лояльные отношения. Нет каких-то быдлячеств. Не знаю, с чем это связано, но так было всегда. От политической обстановки не зависит.

- Кто наши ближайшие конкуренты?

- В командных упражнениях мы заняли второе место на ЧМ-2018. Первыми стали китайцы. Они сами по себе от природы легкие, жилистые. Поэтому они более выносливые, могут лучше себя держать на руках. Я не слушал, что им говорят и как настраивают, но знаю, что после соревнований их хорошо поощряют.

- Как начинается и как проходит твой день?

- Мы просыпаемся в 7 утра, через полчаса у нас уже построение в зале. Часовая разминка, подкачка, чтобы прокачать хорошо все мышцы. После этого мы завтракаем, потом немного отдыхаем, а в 11:00 у нас вторая тренировка на 2,5 часа. Там мы уже прорабатываем сложность и элементы, комбинации, связки. Потом обед, снова отдых. В 17:00 начинается третья тренировка на 2,5 часа. Там дорабатывается то, на что не хватило времени на второй тренировке. Отбой в 23:00.

- А как же личная жизнь? Обычная жизнь? Отпуск у тебя есть? Ты можешь поехать с подружкой на море, например?

- Такой распорядок у нас во время сборов, которые длятся три недели каждый месяц. Отпуск только после основных соревнований. Когда основные соревнования года прошли – да, можно отдохнуть пару недель. Я отказался от одного сбора в этот раз, перед Новым годом.

- Слушатели спрашивают: ты счастливый человек?

- Более чем. У меня есть любимая девушка, я здоров, все мои родные и близкие – живы. У меня есть жизненные цели и сложности, но все преодолимо.

- Психологическая подготовка есть у спортсменов?

- Самый лучший психолог – ты сам. Я не особо верю в психологов. На спортбазе с нами не работают в этом плане, хотя, такие разговоры были. Я сам себя настраиваю.

- Девушка твоя тоже гимнастка? Как вы познакомились?

- Нет, она раньше занималась бальными танцами. Уже закончила свою карьеру. Меня позвал друг на открытие спортивной школы, там и познакомились.

- Что посоветуешь родителям, которые хотят отдать детей в спортивную гимнастику? В каком возрасте это лучше сделать, стоит ли сразу в профессиональную секцию отдавать или сначала в подготовительную?

- Лучший возраст для начала спортивной карьеры – 6-7 лет. В этом возрасте уже видны данные ребенка. Они либо есть, либо нет. Если данных особых нет, но в гимнастику очень хочется, то можно заниматься в оздоровительных целях.

- В игровых видах процветает родительская и тренерская коррупция, когда платят деньги, чтобы ребенок играл в первом составе. В гимнастике такое есть?

- В гимнастике родители могут «приплачивать» тренеру за дополнительные занятия. Никакой коррупции там нет.

- Где ты хранишь свои медали?

- Большая часть находится в квартире у мамы. У себя дома я держу только самые дорогие и самые «свежие» награды. Те, что привез в этого чемпионата мира, еще даже не разобрал.

Добавим, что с 48-го Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2018, который проходил в Катаре, НАША сборная привезла 7 медалей, и 5 из них добыл для страны Артур. Такого успеха сборная РФ по спортивной гимнастике не добивалась с далёкого 1999 года, когда за страну выступал легендарный Алексей Немов.