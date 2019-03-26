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Названы самые «занятые» регионы России

26 Марта 2019 в 08:46
Названы самые «занятые» регионы России

Росстат составил рейтинг российских регионов с наиболее высоким уровнем занятости населения, сообщает RT.

Первое место в этом списке занимает Чукотский автономный округ, где показатель занятости составил 77,2 процентов. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 75,6 процентов. Дальше следуют Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).

Регионами-аутсайдерами по числу занятого населения стали Республика Тыва (49,4%), Карачаево-Черкесия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%).

Как отмечает Ura.ru, средний показатель занятости по стране в период с ноября 2018 года по январь 2019 года составил 65,2 процента.

Между тем, в Минтруде заявили, что в 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, что примерно на 10 процентов меньше, чем годом ранее. Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила в интервью НСН, что безработица на самом деле может быть вдвое выше, чем говорят аналитики. 

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