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Названы самые высокооплачиваемые специалисты в Москве

6 Ноября 2018 в 12:03
Названы самые высокооплачиваемые специалисты в Москве

Специалисты сайта Rabota.ru провели исследование и назвали самых высокооплачиваемых специалистов в Москве. На первом месте оказались работники IT-сферы, их средняя зарплата 84 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании специалистов сайта Rabota.ru. Там же уточняется, что именно в этой отрасли увеличилось количество вакансий. Также востребованы специалисты в рекламе, медицине и фармацевтике, уточняет «ФедералПресс».

Второе место среди самых «денежных» профессии занимают работники сферы транспорта и логистики, они зарабатывают в среднем 71 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте оказались специалисты производства с зарплатой в 67 тыс.

Строители в среднем зарабатывают порядка 65 тыс., в продажах — 62 тыс., финансисты и бухгалтеры — 61 тыс. рублей.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована именно в Москве — 65 тыс. рублей.

Чуть меньше получают жители Санкт-Петербурга, они на втором месте рейтинга. Как пишет Ura.ru, средняя зарплата жителей Урала составляет 44 тысячи рублей.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН усомнился, что каждый школьный педагог получает высокую зарплату в 100 тыс.рублей, как об этом рапортуют власти.


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