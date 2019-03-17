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Названы самые популярные направления для путешествий на весенних каникулах

17 Марта 2019 в 09:00
Названы самые популярные направления для путешествий на весенних каникулах

Самыми популярными направлениями для поездок во время весенних каникул у школьников по России названы Краснодарский край, Кипр и Крым. Исследования провел сервис для путешественников Biletix.

За основу для анализа были взяты данные бронирования авиабилетов детей от шести до семнадцати лет на период школьных каникул - с 25 по 31 марта..

В первой пятерке оказались маршруты на Краснодар, Ларнаку, Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Во второй пятерке - Тель-Авив, Калининград, Москва, Волгоград и Минеральные воды.

По-прежнему будет высокой доля путешествий по России. Их выберут 69% школьников. Это на 2 процента меньше, чем в прошлом году.

Средняя цена авиабилетов туда и обратно для школьников на внутренних рейсах по сравнению с прошлым годом выросла с 6 376 до 6 616 рублей. Средний чек перелетов за границу - снизился с 18 073 до 16 932 рублей.

Самым доступным внутренним направлением для вылета из Москвы стал Санкт-Петербург (авиабилеты туда-обратно - от 2 700 рублей), зарубежным - в Армению с ценой билетов от 7 200 рублей.

Ранее предпринимательница Лена Ленина в эфире НСН рассказала, сколько путешествуют российские пенсионеры.

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