Лена Ленина: Дресс-код приучит школьников к «культуре одевания»

Предпринимательница Лена Ленина специально для НСН подготовила обзор главных новостей уходящего дня.

ТОП-1: Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом





В исследовании, посвященному чистому воздуху, приняли участие 73 государства. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Также в пятерку лидеров по чистоте воздуха вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. Россия заняла место во второй десятке, между Швейцарией и Люксембургом. Самая неблагоприятная обстановка в Индии, Пакистане и Бангладеш.

«Любые рейтинги и статистика всегда остаются на совести их составителей и никогда не бывают абсолютно точными. Вот, например, в России, есть центральные районы крупных загазованных городов с повышенной циркуляцией автомобилей, которые вполне могут соревноваться с Бангладеш по загрязненности воздуха. И, наоборот, в 100 км от Москвы на берегу Волги на гольф-клубе под боком у крупнейшего лесопарка в Завидово Исландия отдыхает и даже нервно курит в сторонке. А вот на райских необитаемых островах, на Мальдивах, я часто в последнее время с прискорбием замечаю свалки мусора», — посетовала в эфир НСН Лена Ленина.

ТОП-2: Более 70% родителей в России поддержали наличие дресс-кода в школах

Согласно результатам исследования проекта Mail.ru Дети, которое проводилось с 19 по 26 февраля 2019 года, 73% родителей в России поддерживают наличие дресс-кода в школах. 43% родителей уверены, что детям следует одеваться в деловом стиле или придерживаться правила «белый верх — черный низ». Около 33% респондентов выступили за единую школьную форму.

«Я, как любительница эффектных причёсок и яркой одежды, разумеется всегда ратую за победу красоты над комфортом, и барокко с рококо над провинциально-быдловатовым стайлом. Но много ли найдётся детей, которые умеют правильно сочетать одежду и, тем более, имеют на это средства? Вряд ли! Поэтому я поддерживаю дресс-код для школьников, необходимость соблюдения делового аспекта, который приучит детей с детства к культуре одевания», — в эфире НСН заявила Лена Ленина.

ТОП-3: Российские пенсионеры стали путешествовать чаще

Анализ предпочтений туристов пенсионного возраста за последние три года показал, что они стали чаще путешествовать. Так, с 2016 года число активно путешествующих пенсионеров увеличилось на 5%.

О проекте:

«Европа всегда отличалась от России и многих бедных стран тем, что западные пенсионеры намного богаче и путешествуют в сто раз чаще наших. Действительно, практика выплат пенсий, особенно, для проработавших всю жизнь на одном предприятии, в цивилизованной Европе приводит к тому, что пенсионер больше зарабатывает, чем начинающий молодой специалист. Что очень правильно. Наша страна только тогда станет развитой, когда наши пенсионеры будут иметь достойную и обеспеченную старость! И начнут много путешествовать и развлекаться», — выразила уверенностьв эфире