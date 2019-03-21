Названы самые «ленивые» регионы России

Росстат составил список регионов, в которых зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели. Как отмечает RT, эксперты установили, что в третьем квартале 2018 года, средняя фактическая – без учёта отгулов, больничных и прочего – продолжительность рабочей недели россиян в возрасте от 15 до 72 лет в нашей стране составила 37,1 часа.

Также в Федеральной службе государственной статистики выяснили, что дольше всего работают жители Севастополя — по 39 часов в неделю. Далее в списке расположились Калмыкия, Воронежская область и Еврейская автономная область.

Что касается самых «ленивых» регионов, то к ним Росстат отнёс Республику Алтай, где продолжительность рабочей недели составляет 32,9 часа. Следующие по списку – Карелия и Республика Коми. Указанный показатель также невысок в Дагестане, Мурманской и Архангельской областях.

Также в Росстате подчеркнули, что мужчина работают дольше, чем представительницы прекрасной половины человечества: 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно, отмечает Газета.ру.

Между тем, ранее стало известно, что уровень безработицы в России с ноября 2018 года по январь нынешнего года составил около 5 процентов. Таковы результаты исследования «РИА Рейтинг». Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – 26,3% и 16,2% соответственно. Минимальный уровень безработицы специалисты обнаружили в Москве (1,2%), Санкт-Петербурге (1,4%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (2,2%).

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила в интервью НСН, что безработица на самом деле может быть вдвое выше, чем говорят аналитики.