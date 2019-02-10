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Названы самые большие раздражители авиапассажиров

10 Февраля 2019 в 12:45
Названы самые большие раздражители авиапассажиров

Согласно исследованиям Daily Mail, пассажиров чаще всего раздражает навязчивость, нарушение личного пространства, неопрятность .

Основой исследования стали данные интернет-форумов авиапассажиров.

Список раздражителей оказался большим.

Дети, которые играют на гаджетах, не выключив звук, соседи, вторгшиеся в личное пространство, в частности на подлокотнике, люди, читающие вашу книгу через плечо – безусловные факторы дискомфорта. Вызывают негодование те, кто дает комментарии. Когда пассажиры снимают обувь и их ноги неприятно пахнут, раздражает почти всех. Кашляющие и чихающие соседи возмущают большинство авиапутешественников.

Также выяснилось, что аплодисменты экипажу при приземлении тоже вызывают недовольство у участников исследования.

Ранее в Госдуме предложили разрешить экипажам пассажирских самолетов применять спецсредства к буйным пассажирам. Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в беседе с НСН обвинил депутатов в том, что к проблеме дебоширов на борту они подходят очень формально.

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