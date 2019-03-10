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Названы самые богатые актеры России

10 Марта 2019 в 11:19
Названы самые богатые актеры России

Эксперты в сфере киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров. Первую строчку с состоянием в $3,2 млн занял Дмитрий Нагиев. На втором месте оказался Федор Бондарчук. Его активы оцениваются в $1,3 млн. Замкнула тройку лидеров актриса Светлана Ходченкова. Ее состояние оценили в $1 млн. С аналогичными доходами третье место с ней поделил Владимир Машков, пишут «Известия».

Накануне сообщалось о скандале, который был вызван очередным неоднозначным заявлением со стороны госслужащего. Юрий Васильев, руководитель администрации Чувашии в ходе заседания Госсовета республики заявил, что учителя и врачи, имеющие невысокие зарплаты, просто недостаточно работают. Чиновник признал, что в стране есть бюджетники, которые «получают мало». Но по его мнению, причина в том, что они «работают тоже мало». «Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Васильев. Пользователи интернета подвергли его слова жесткой критики, после чего сотрудникам администрации Чувашии пришлось объяснять, что их руководителя не так поняли.

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