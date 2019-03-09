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В Чувашии низкие зарплаты учителей и врачей объяснили ленью

9 Марта 2019 в 18:45
В Чувашии низкие зарплаты учителей и врачей объяснили ленью

Юрий Васильев, руководитель администрации Чувашии в ходе заседания Госсовета республики заявил, что учителя и врачи, имеющие невысокие зарплаты, просто недостаточно работают. Чиновника процитировал портал Ch.versia.ru.

Чувашский чиновник признал, что в стране есть бюджетники, которые «получают мало». По его мнению, причина в том, что они и «мало работают», дополняет Газета.ru.

«Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Васильев.

Ранее Екатерина Четошникова, глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, заявила, что ее неправильно поняли, когда трактовали слова чиновницы, назвавшей завышенными требования молодых учителей получать больше девяти тысяч рублей.

Слова чиновницы в беседе с НСН раскритиковал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

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