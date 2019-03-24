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Названы ранние симптомы рака мозга

24 Марта 2019 в 10:44
Названы ранние симптомы рака мозга

Пациенты, страдающие от рака мозга, рассказали о ранних симптомах болезни, которые не принимали всерьез. Исследование больных, подверженных внутричерепным новообразованиям, провели ученые лондонского Королевского колледжа. О результатах рассказало издание PLOS One.

Повторяющиеся проблемы с памятью, потерей равновесия, неуклюжестью, рассеянностью, а также заплетающийся язык, резкое падение зрения пациенты объясняли возрастными изменениями или усталостью. В связи с этим не обращались к медицинским специалистам.

Поводом для обследования у таких больных стали признаки более серьезных, чем «возрастные» изменения болезней – подозрение на деменцию и инсульт, дополняет Газета.ru.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН рассказал, что мешает ранней диагностики рака на ранних стадиях в России.

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