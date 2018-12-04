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Названы причины загадочной смерти командующего Пятым флотом США

4 Декабря 2018 в 09:07
Названы причины загадочной смерти командующего Пятым флотом США

Командующий Пятым флотом Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Скотт Стирни умер в Бахрейне в результате суицида. О самоубийстве вице-адмирала телеканалу CNN стало известно от источника в военных кругах, передает «Свободная Пресса».

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Об обнаружении тела Скотта Стирни ВМС США объявили 2 декабря. Мёртвого командующего нашли в его резиденции на территории королевства Бахрейн. Как отмечает РЕН ТВ, в отношении вице-адмирала не велось никакого расследования. Источники CNN рассказывают, что он был сильный профессионал, прекрасный семьянин.

Как передает Ura.ru, исполняющим обязанности командующего Пятым флотом назначен бывший заместитель Стирни - контр-адмирал Пол Шлиз. Пятый флот ВМС США базируется в Аравийском море. В зону ответственности соединения входят Персидский залив и часть Индийского океана. Через подконтрольные ему воды проходит множество торговых судов с нефтью и газом.




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