Названы причины загадочной смерти командующего Пятым флотом США

Командующий Пятым флотом Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Скотт Стирни умер в Бахрейне в результате суицида. О самоубийстве вице-адмирала телеканалу CNN стало известно от источника в военных кругах, передает «Свободная Пресса» .

Об обнаружении тела Скотта Стирни ВМС США объявили 2 декабря. Мёртвого командующего нашли в его резиденции на территории королевства Бахрейн. Как отмечает РЕН ТВ , в отношении вице-адмирала не велось никакого расследования. Источники CNN рассказывают, что он был сильный профессионал, прекрасный семьянин.

Как передает Ura.ru , исполняющим обязанности командующего Пятым флотом назначен бывший заместитель Стирни - контр-адмирал Пол Шлиз. Пятый флот ВМС США базируется в Аравийском море. В зону ответственности соединения входят Персидский залив и часть Индийского океана. Через подконтрольные ему воды проходит множество торговых судов с нефтью и газом.