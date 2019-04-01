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Названы лучшие и худшие регионы РФ по защите прав потребителей

1 Апреля 2019 в 12:13
Названы лучшие и худшие регионы РФ по защите прав потребителей
Аналитик на пресс-конференции НСН рассказала, что в 2018 году только 9 субъектов РФ повысили свой рейтинг, тогда как 17 его понизили.

Руководитель аналитического управления Объединения потребителей России Ирина Соколова на пресс-конференции НСН на тему: «Знай свои права: Почему в России снизилась защищенность потребителей» представила рейтинг регионов РФ по уровню защиты прав потребителей.

«В этом рейтинге мы использовали и проверяли данные, которые относятся 2016-2017 годам, по части параметров затронули 2018 год. Мы каждый субъект оцениваем по 125 показателям. По итогам 2018 года, высокий рейтинг всего у 16 субъектов, у 28 субъектов средний рейтинг и 31 – это группа с низким уровнем защищенности потребителей. Лидером рейтинга стала Республика Татарстан - это большой отрыв, на втором месте Республика Башкортостан, третье и четвертое места разделили Ростовская область и Санкт-Петербург. Также стоит отметить Белгородскую область и Ленинградскую область», - привела данные Соколова.

Аналитик отметила, что в 2018 году только 9 субъектов повысили свой рейтинг, а 17, наоборот, понизили свой рейтинг. В конце списка рейтинга находятся Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Хабаровский край, Кабардино-Балкарская Республика, республики Калмыкия, Адыгея и Ингушетия.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко назвал существующие в России меры по поддержке потребителей недостаточными.

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