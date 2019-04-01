Сенатор назвал меры по защите прав потребителей в РФ недостаточными

Сенатор Вячеслав Тимченко на пресс-конференции НСН рассказал о проблемах в сфере защиты прав потребителей в России и путях их решения.

Принятых мер для защиты прав потребителей в России недостаточно. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко на пресс-конференции НСН на тему: «Знай свои права: Почему в России снизилась защищенность потребителей». Он напомнил встречу 12 февраля премьер-министра с членами Совета Федерации, когда участники подняли вопрос о контроле качества продукции. Тогда Дмитрий Медведев пригрозил «решить судьбу» Роспотребнадзора, если тот не обеспечит должное качество товаров.

«Как считают эксперты, принятых мер на данный момент недостаточно. В рамках встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с советом палаты Совета Федерации, деятельность надзорных органов и деятельность Роспотребнадзора была подвергнута серьезной критике, было поручено принять более системные меры для формирования законодательной нормативной базы для развития работ по защите прав потребителей в масштабах федерального и региональных отделений Роспотребнадзора», - рассказал Тимченко.

По его словам, обеспечение высокого качества жизни россиян зависит от нескольких определяющих факторов.

«Работа, которая обеспечивает высокое качество жизни наших граждан, это медаль с двумя сторонами. С одной стороны, это защита прав потребителей и создание необходимых нормативных требований, которые бы обеспечили эту составляющую. С другой стороны, это поддержка добросовестных производителей, прежде всего, отечественных», - подчеркнул сенатор.

Объединение потребителей России представило на круглом столе в Совете Федерации рейтинг защищенности потребителей, который был составлен по итогам 2018 года. В документе отмечается, что в России стремительно падает число субъектов, где права потребителей защищены должным образом. Если в 2014 году таких субъектов насчитывалось 31, то сейчас их всего 16.